Каршеринг влетел в припаркованное авто на набережной реки Фонтанки

Пострадавшая легковушка лишилась заднего бампера в ДТП.

Рано утром 12 апреля в центре Петербурга произошла авария с участием каршеринга. Очевидцы опубликовали в сети фото с места происшествия.

Как оказалось, водитель арендованного авто не справился с управлением и влетел в машину, припаркованную на набережной реки Фонтанки, 39. В результате пострадавшая легковушка лишилась заднего бампера.

На место аварии прибыли пожарные и сотрудники ДПС. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее на петербургской дамбе столкнулись легковушки и автобус.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Илья Берман