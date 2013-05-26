Каршеринг влетел в припаркованное авто на набережной реки Фонтанки

Рано утром 12 апреля в центре Петербурга произошла авария с участием каршеринга. Очевидцы опубликовали в сети фото с места происшествия.
Как оказалось, водитель арендованного авто не справился с управлением и влетел в машину, припаркованную на набережной реки Фонтанки, 39. В результате пострадавшая легковушка лишилась заднего бампера.
На место аварии прибыли пожарные и сотрудники ДПС. По предварительной информации, никто не пострадал.
Ранее на петербургской дамбе столкнулись легковушки и автобус.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Илья Берман
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