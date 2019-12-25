На петербургской дамбе столкнулись легковушки и автобус

В аварии пострадал один водитель.

Днем 10 апреля на дамбе в Петербурге произошла авария. В ДТП пострадал мужчина. Об этом на своей официальной странице в Instagram сообщила пресс-служба дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС).

Авария произошла около 13:00 на 128 км+700м внешнего кольца САД, участниками инцидента стали рейсовый автобус и два легковых автомобиля. Пострадал водитель одного из легковых автомомилей.

Для проезда автомобилей в настоящее время свободна крайняя левая полоса.

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Фото: Instagram / @dambaspb_kzs