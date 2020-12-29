Сторонники Навального готовят митинги по всей России

Митинги планируют провести 23 января по всей России.

Глава сети региональных штабов оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков объявил, что в ответ на арест политика штабы начинают подготовку к митингам. Митинги планируют провести 23 января по всей России.

Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден. Леонид Волков, глава сети региональных штабов оппозиционера Алексея Навального

Навальный в своем обращении ранее призвал не бояться участвовать в протестах, так как именно их власть не сможет игнорировать.

Выходите не за меня, выходите за себя и за свое будущее. Алексей Навальный

Алексея Навального арестовали 17 января по прибытию в Россию. В понедельник, 18 января решением суда оппозиционер был арестован на 30 суток.

Видео: Instagram/navalny