На 2 этапа строительства Шкиперской развязки с ЗСД выделят 6,3 млрд рублей

В рамках контрактов будут реализованы 1 и 3 этапы.

АО "Западный скоростной диаметр" объявило 2 тендера на строительство второго участка Шкиперской развязки. Судя по данным портала ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена двух контрактов составляет 6,3 млрд рублей.



В документации говорится о первом и третьем этапов строительства. Их оценивают в 1,2 млрд и 5,1 млрд рублей соответственно.

Подать заявки на участие в электронных аукционах можно до 11 мая.

Ранее мы сообщили о том, что новое отделение больницы в Красносельском районе оценили в 10 млрд рублей.

Фото: Piter.TV