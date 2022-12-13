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На 2 этапа строительства Шкиперской развязки с ЗСД выделят 6,3 млрд рублей
Сегодня, 14:58
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lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

На 2 этапа строительства Шкиперской развязки с ЗСД выделят 6,3 млрд рублей

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В рамках контрактов будут реализованы 1 и 3 этапы.

АО "Западный скоростной диаметр" объявило 2 тендера на строительство второго участка Шкиперской развязки. Судя по данным портала ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена двух контрактов составляет 6,3 млрд рублей.


В документации говорится о первом и третьем этапов строительства. Их оценивают в 1,2 млрд и 5,1 млрд рублей соответственно.

Подать заявки на участие в электронных аукционах можно до 11 мая.

Ранее мы сообщили о том, что новое отделение больницы в Красносельском районе оценили в 10 млрд рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: госзакупки, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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