ВИЧ – не приговор: как остановить эпидемию и где сделать тест в Петербурге

В Петербурге число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции превысило 45 тысяч человек.

В Петербурге в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом прошел форум, посвященный профилактике ВИЧ-инфекции среди молодежи. Участникам рассказали о распространении инфекции, лечении и способах диагностики. Врачи отмечают: самое важное вовремя узнать о диагнозе и начать терапию.

Когда пациент выявляется на ранних стадиях, ему своевременно назначается терапия, она проходит легче, проще и дешевле. Человек живет в социуме, работает, рожает детей и так далее. Если же мы выявляем на поздней стадии, к сожалению, порой даже, имея в своем арсенале самые эффективные препараты, мы не можем ему помочь. Денис Гусев, главный врач "Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"

В Петербурге число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции превысило 45 тысяч человек. Каждый год в городе выявляется около 3 тысяч новых случаев вируса иммунодефицита человека. Чтобы предотвратить распространение эпидемии, каждый должен знать свой ВИЧ-статус. Сделать тест можно бесплатно и анонимно.

Самое простое – это экспресс-тесты слюновые. Их можно сдать в любом мобильном пункте тестирования. Расписание работы этих пунктов можно посмотреть на сайте "Центра СПИД". В стационарных пунктах вы можете совершенно спокойно бесплатно и анонимно сдать в "Центре СПИД" и больнице имени Боткина. Денис Гусев, главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями

Специалисты подчеркивают, что инфицированный человек может рассчитывать на поддержку и терапию. ВИЧ – это не приговор. Жизнь с инфекцией мало отличается от жизни обычного человека.

Фото и видео: Piter.TV