Стоматолога заподозрили в грабеже на Благодатной улице

Во время конфликта из-за претензий на парковочное место владелец Ford Focus вырвал телефон из рук потерпевшей и скрылся с места происшествия на своём авто.

В воскресенье, 26 января, в 04:23 в полицию Московского района поступило обращение от 40-летней женщины, которая сообщила о краже её мобильного телефона у кафе, находящегося по адресу: улица Благодатная, дом 63.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, на указанной территории произошел конфликт между водителями из-за претензий на парковочное место. Во время ссоры владелец Ford Focus вырвал телефон из рук потерпевшей и скрылся с места происшествия на своём авто.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж). 28 января 2025 года около 10:00 в районе дома 52 на улице Орджоникидзе сотрудники оперативной группы уголовного розыска задержали 26-летнего стоматолога по подозрению в совершении данного преступления. Он был арестован в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что дебошир разромил бар на бульваре Головнина.

Фото: Piter.TV