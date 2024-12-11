Дебошир разромил бар на бульваре Головнина

Он предпринял неудачную попытку кражи дорого вина.

Сегодня вечером пьяный петербуржец совершил роковой визит в бар "Высокий градус". В заведении мужчина буянил и угрожал продавщице расправой, – рассказали в 78.ru.

Войдя в бар, выпивший местный житель сразу приметил бутылку дорогого вина. Однако отнюдь не с целью покупки он взял ее с полки. Желая украсть спиртное, он не рассчитал приложение сил для держания бутылки в руке и уронил ее на пол.

Выйдя из бара и тут же вернувшись в него, мужчина предпринял вторую попытку. В этот раз грабеж сопровождался угрозами физической расправой по отношению к женщине, которая стояла за кассой. Сотруднице пришлось насильно выгонять дебошира из заведения.

За пределами "Высокого градуса" петербуржца приняли правоохранители.

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Фото: Piter.TV