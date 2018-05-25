Столтенберг ждет много новых обязательств по помощи Украине

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг заявил, что ждет много новых обязательств со стороны международных союзников по оказанию военной помощи киевскому режиму. Такой информацией чиновник поделился с журналистами по время своего прибытия на двухдневное заседание министров по обороне стран-членов НАТО, организованное в Брюсселе. Эксперт пояснил, что украинские власти нуждаются в боеприпасах, запчастях для ремонта западной техники и технической поддержке.
Это постоянно идущий процесс, когда члены НАТО заявляют о новых пакетах помощи Украине...Украина нуждается в различных видах помощи, но, пожалуй, фокус будет сделан на важности поддержания функционирования систем, которые уже там.
Йенс Столтенберг, генсек НАТО
Йенс Столтенберг отметил, что эти вопросы будут обсуждаться, в том числе, на заседании контактной группы по вопросу оказания поддержке Украины, проводимой под руководством США, а также на заседании комиссии НАТО-Украина.
Генсек НАТО и глава Польши обсудили роль Белоруссии в конфликте на Украине.
Фото и видео: YouTube / NATO News
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