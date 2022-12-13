Столтенберг заявил, что нельзя недооценивать российские силы в ходе СВО

В НАТО оценили подготовку ВС РФ к контрнаступлению ВСУ в регионе конфликта.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в эфире американского телеканала CNN о том, что нельзя недооценивать российские войска, задействованные в ходе специальной военной операции на Украине. Иностранный эксперт полагает, что россияне смогли сформировать значительные оборонные рубежи для отражения "планируемого контрнаступления" противников.

Мы никогда не должны недооценивать россиян. Линия фронта была статична долгое время, российские силы смогли создать значительные оборонные рубежи... чтобы отразить планируемое контрнаступление. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в начале апреля текущего года заявлял о том, что украинское контрнаступление может начаться не весной, а летом. Позже чиновник говорил о том, что атака ВСУ начнется "в ближайшее время".

Столтенберг приветствовал разговор Си Цзиньпина и Зеленского.

Фото и видео: YouTube / CNN