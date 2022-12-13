  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:24
45
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Столтенберг приветствовал разговор Си Цзиньпина и Зеленского

0 0

Генсек НАТО отметил, что Пекин получает лучшее понимание ситуации на Украине.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

Столтенберг отметил, что Пекин получает лучшее понимание ситуации на Украине. Он также добавил, что страны альянса поддерживают предложенный Зеленским план по урегулированию конфликта, который включает пункт "полного уважения к целостности украинских территорий".

Ранее Столтенберг заявил, что страны НАТО поставили Украине 98% обещанной помощи.

Видео: YouTube / NATO News

Теги: владимир зеленский, йенс столтенберг, нато, разговор, си цзиньпин
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии