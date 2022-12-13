Столтенберг приветствовал разговор Си Цзиньпина и Зеленского

Генсек НАТО отметил, что Пекин получает лучшее понимание ситуации на Украине.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

Столтенберг отметил, что Пекин получает лучшее понимание ситуации на Украине. Он также добавил, что страны альянса поддерживают предложенный Зеленским план по урегулированию конфликта, который включает пункт "полного уважения к целостности украинских территорий".

Ранее Столтенберг заявил, что страны НАТО поставили Украине 98% обещанной помощи.

Видео: YouTube / NATO News