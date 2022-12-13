Страны НАТО поставили Украине 98% обещанной помощи

Йенс Столтенберг рассказал о поддержке ВСУ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что страны НАТО предоставили Вооруженным силам Украинв почти все обещанные коллективным Западом боевые машины. Соответствующее заявление эксперт сделал в рамках выступления в Брюсселе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. Руководство Североатлантического военного альянса пояснил, что речь идет о 1550 бронированных мащин, 230 танках, а также дополнительно разместили на территории региона девять новых бронетанковых бригах с местными военнослужащими.

Более 98% обещанных Украине боевых машин были поставлены. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Столтенберг: Зеленский принял приглашение на саммит НАТО в Вильнюсе.

Фото и видео: YouTube / El País