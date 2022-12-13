Столтенберг: Зеленский принял приглашение на саммит НАТО в Вильнюсе

Генсек НАТО оценил подготовку к мероприятию, которое состоится в Литве.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам о том, что украинский президент Владимир Зеленский принял приглашение посетить саммит Североатлантического военного альянса в Вильнюсе, который состоится с 11 по 12 июля. Информацией чиновник поделился перед начало встречи министров по обороне, организованной в Германии на территории американской авиабазы "Рамштайн".

Я пригласил его посетить саммит, и он принял приглашение на предстоящий саммит в Вильнюсе в июле. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Ранее политик Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его социальных сетях, заявил общественности о том, что на Украине, в европейском регионе и странах НАТО "не поймут" руководство альянса, если киевский режим не получит заслуженное для себя политическое приглашение вступить в военный блок.

Страны НАТО обсудят в Рамштайне предоставление Украине различных типов самолетов.

Фото и видео: YouTube / NATO News