Страны НАТО обсудят в Рамштайне предоставление Украине различных типов самолетов

Йенс Столтенберг призвал обратить внимание на ремонт уже отправленной для ВСУ техники.

Страны НАТО и их международные партнеры обсудят на встрече контактной группы по Украине на территории американской авиабазы "Рамштайн" в Германии предоставление Вооруженным силам Украины различных типов самолетов. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами сделал генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг. Он призвал регулярно оценивать потребности ВСУ и киевского режима и постоянно совещаться относительно поставок. По мнению эксперта, речь идет не только о новых видах вооружений, но и о поддержании в рабочем состоянии уже имеющейся боевой техники в регионе.

Что касается самолетов, страны НАТО - Польша, Словакия - уже поставили Киеву ряд самолетов МиГ-29, идет дискуссия о предоставлении других типов самолетов, это будет обсуждаться на встрече сегодня. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Йенс Столтенберг подчеркнул прессе, что боевые действия на Украине, с точки зрения НАТО, превратились в войну на истощение в вопросах логистики и снабжения, так как именно от этого будет зависеть успех на поле сражений.

Столтенберг утверждает, что все страны НАТО согласны на членство Украины.

Фото и видео: YouTube / NATO News