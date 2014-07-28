Столтенберг: НАТО должна реально оценивать Россию и поддержать украинское наступление

В НАТО призвали поддерживать ВСУ и дальше.

Североатлантический военный альянс не должен недооценивать Москву после событий минувших выходных дней, связанных с вооруженным конфликтом в стране. Такое мнение на совместной пресс-конференции в Гааге с лидерами ряда государств-членов НАТО сделал генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Эксперт считает, что важно обеспечить Вооруженным силам Украины усиление ради того, чтобы киевский режим на будущих переговорах был усилен в своей позиции. В НАТО заметили, что армия продвигается вперед. Спикер уверен, что чем больше земель займут ВСУ, тем сильнее будет позиция Киева.

Мы все видели события минувших выходных дней. Это внутреннее дело России <...>. Однако мы не должны недооценивать Россию.... Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Йенс Столтенберг полагает, что страны-члены НАТО должны всесторонне усилить собственную оборону и сдерживание, поэтому на летнем саммите в Вильнюсе политические лидеры примут военные планы по развертыванию новых боевых сил на восточном фланге блока. А также они должны будут утвердить формирование системы противовоздушной обороны на территории Прибалтики.

Столтенберг ждет много новых обязательств по помощи Украине.

Фото и видео: YouTube / NATO News