Столкновение виндсерфера с "Метеором" в Петербурге попало на видео

Спортсмен скончался на месте происшествия.

Столкновение виндсерфера с "Метеором" в акватории Финского залива, возле Морской набережной, 37, попало на видео. Несчастный случай произошел в понедельник, 27 мая. Спортсмен получил несовместимые с жизнью травмы.

На записи можно увидеть момент столкновения молодого человека со скоростным катером. В одно мгновение судно засасывает спортсмена под себя и выбрасывает в сторону с большими брызгами.

Погибшим оказался 18-летний член молодежной сборной по виндсерфингу Артем Акимов. Юноша тренировался в спортивной школе "Крестовский остров". Он был одним из самых перспективных российских виндсерферов.

Сообщается, что у молодого человека не было шансов выжить. Со вчерашнего дня его тело ищут водолазы. Следственный отдел Петербурга начал расследование по делу о смерти спортсмена под "Метеором".

Видео: Фонтанка