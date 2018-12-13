Инцидент произошел у Морской набережной, 37, рядом с ЗСД.

Следственный отдел Петербурга расследует смерть виндсерфера под "Метеором". Об этом заявили в ведомстве.

Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования мужчины катером "Метеор" в Финском заливе сказано в сообщении

Напомним, что инцидент произошел у Морской набережной, 37, рядом с ЗСД. По предварительной информации, спортсмен скончался на месте происшествия. В данный момент, спасатели ищут спортсмена, но из-за сильных волн водолазные спуски пока невозможны. Известно, что в акватории обнаружили обломки серфа.

Следственная группа выясняет обстоятельства и причины, способствовавших произошедшему. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Фото:Википедия / Alex "Florstein" Fedorov