В Василеостровском районе в результате ДТП иномарка перевернулась на крышу

По предварительной информации, пострадал человек.

На пересечении Гаванской улицы и Среднегаванского проспекта столкнулись две иномарки – Kia и Renault Duster. Об этом 6 августа очевидцы сообщили в социальных сетях.

Киа отправила кувыркаться Дастер на перекрёстке Гаванской и Среднегаванского проспекта. автор поста

Авария произошла около 12 часов. В результате столкновения черный внедорожник перевернулся на крышу, Kia же осталась без бампера.

Официальной информации о пострадавших нет. Однако "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и области сообщает, что в результате аварии пострадал человек, которого госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Информация уточняется.

Ранее мы писали, что на Колтушском шоссе водитель тягача сбил детей 2 и 8 лет.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб