Столкновение машин на пересечении Луначарского и Гражданского попало на видео

Водитель красной легковушки не пропустил встречный кроссовер.

В понедельник, 9 марта, в распоряжении Piter.tv оказалась видеозапись, на которой можно рассмотреть столкновение двух машин на пересечении Гражданского проспекта и проспекта Луначарского.

Водитель красной легковушки, поворачивая на лево, принял решение не пропускать встречный кроссовер, который двигался на большой скорости.

К счастью, водители, скорее всего, серьезно не пострадали.

Ранее мы писали, что кроссовер снес забор на Гражданском проспекте и вылетел на тротуар.

Видео: Piter.tv