Столкновение машин на пересечении Луначарского и Гражданского попало на видео

В понедельник, 9 марта, в распоряжении Piter.tv оказалась видеозапись, на которой можно рассмотреть столкновение двух машин на пересечении Гражданского проспекта и проспекта Луначарского.
Водитель красной легковушки, поворачивая на лево, принял решение не пропускать встречный кроссовер, который двигался на большой скорости.
К счастью, водители, скорее всего, серьезно не пострадали.
Ранее мы писали, что кроссовер снес забор на Гражданском проспекте и вылетел на тротуар.
Видео: Piter.tv
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