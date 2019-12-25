Кроссовер снес забор на Гражданском проспекте и вылетел на тротуар

Перед этим в машину врезалась малолитражка.

В понедельник, 9 марта, два автомобиля столкнулись на углу Гражданского проспекта и проспекта Луначарского. Об этом проезжающие мимо водители рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Судя по поломкам машин, которые можно разглядеть на фотографиях, малолитражка влетела в заднюю часть "Volkswagen Tiguan". Из-за этого немецкий кроссовер врезался в ограждение и смял его.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

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Фото: vk.com/spb_today