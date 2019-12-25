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Кроссовер снес забор на Гражданском проспекте и вылетел на тротуар
Сегодня, 10:37
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Arinablinova

Кроссовер снес забор на Гражданском проспекте и вылетел на тротуар

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Перед этим в машину врезалась малолитражка.

В понедельник, 9 марта, два автомобиля столкнулись на углу Гражданского проспекта и проспекта Луначарского. Об этом проезжающие мимо водители рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Судя по поломкам машин, которые можно разглядеть на фотографиях, малолитражка влетела в заднюю часть "Volkswagen Tiguan". Из-за этого немецкий кроссовер врезался в ограждение и смял его. 

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее мы писали, что "SsangYong" врезался в столб на границе с Финляндией

Фото: vk.com/spb_today

Теги: два автомобиля, дтп, ограждение, смял
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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