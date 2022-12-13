В Крыму такси столкнулось с поездом Севастополь-Петербург, есть погибшие

В результате аварии погибли таксист и пассажирка с двумя дочками. СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.

Вечером вторника, 28 марта, в Джанкойском районе Крыма произошло столкновение автомобиля Skoda и поезда Севастополь — Санкт-Петербург. В результате происшествия есть погибшие. Об этом сообщила пресс-служба МВД Республики Крым.

ДТП случилось близи села Вольное на железнодорожном переезде перегона станций "Урожайная-Отрадная" примерно в 20:30. Как уточнили в ведомстве, водитель такси попытался проскочить переезд на запрещающий сигнал светофора. Он и находившиеся в машине пассажирка с двумя дочками погибли на месте происшествия. На место происшествия выехала группа следователей, личности погибших устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее мы сообщили о том, что в Тосненском районе Ленобласти погиб водитель выехавшей на встречку иномарки.

Видео : Telegram / Следком