В Тосненском районе погиб водитель выехавшей на встречку иномарки

На трассе "Павловск-Косые Мосты" произошло лобовое столкновение двух автомобилей Hyundai.

Утром понедельника, 28 марта, на 12 км + 50 м автодороги "Павловск-Косые Мосты" произошла авария, в результате которой погиб 43-летний водитель. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что мужчина двигался на принадлежащей ему иномарке Hyundai Getz в сторону деревни Аннолово. При совершении обгона он выехал на полосу встречного движения, где случилось лобовое столкновение с Hyundai Solaris под управлением 31-летнего мужчины. Водитель Hyundai Getz скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

Проверку по факту ДТП проводит СО ОМВД России по Тосненскому району Ленобласти.

Ранее мы сообщили о том, что автоледи погибла в ДТП на автодороге "Свердлово - Санкт-Петербург", наехав на столб.

Фото: Piter.TV