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Автоледи погибла в ДТП на автодороге "Свердлово - Санкт-Петербург", наехав на столб
Сегодня, 16:48
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Автоледи погибла в ДТП на автодороге "Свердлово - Санкт-Петербург", наехав на столб

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Автомобиль мчался на высокой скорости.

Утром 26 марта произошло смертельное ДТП на трассе "Свердлово - Санкт-Петербург". Автоледи, управляя легковушкой "Форд Фокус", врезалась в столб. В результате случившегося девушка погибла. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Выяснилось, что водитель ехала на большой скорости. Сначала иномарка угодила в кювет, а потом влетела в опору фонаря. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Стражи порядка выяснили, что женщина попала сразу в две аварии за один день. Так, ранним утром воскресенья она устроила ДТП на проспекте Ударников. Сотрудники дорожно-патрульной службы УМВД России по Красногвардейскому району пытались остановить гонщицу, но она оторвалась от погони. 

Ранее на Piter.tv: в Пушкинском районе в связи с работами в Новой Деревне ограничат движение на нескольких улицах.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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