Автоледи погибла в ДТП на автодороге "Свердлово - Санкт-Петербург", наехав на столб

Автомобиль мчался на высокой скорости.

Утром 26 марта произошло смертельное ДТП на трассе "Свердлово - Санкт-Петербург". Автоледи, управляя легковушкой "Форд Фокус", врезалась в столб. В результате случившегося девушка погибла. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Выяснилось, что водитель ехала на большой скорости. Сначала иномарка угодила в кювет, а потом влетела в опору фонаря. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Стражи порядка выяснили, что женщина попала сразу в две аварии за один день. Так, ранним утром воскресенья она устроила ДТП на проспекте Ударников. Сотрудники дорожно-патрульной службы УМВД России по Красногвардейскому району пытались остановить гонщицу, но она оторвалась от погони.

Ранее на Piter.tv: в Пушкинском районе в связи с работами в Новой Деревне ограничат движение на нескольких улицах.

Фото: Piter.tv