В Пушкинском районе в связи с работами в Новой Деревне ограничат движение на нескольких улицах

В Пушкине будут строить газопровод.

В Пушкинском районе стартуют работы по строительству газопровода. Инженерное сооружение появится в Новой Деревне. В связи с этим на нескольких улицах города введут ограничения для автомобилистов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пушкина со ссылкой на ГАТИ.

С 28 марта по 17 апреля водители не смогут проехать по Колпинскому шоссе от 6-й Советской улицы до 4-й Советской улицы. В этот период будет проходить первый этап работ.

С 28 марта по 22 апреля проезд будет закрыт по 5-й Советской улице у Колпинского шоссе. Автомобилистам предложили варианты объезда: 4-я Советская улица, Промышленная улица, Кабельная улица.

Водителей попросили учитывать эту информацию при планировании маршрута.

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Фото: Piter.tv