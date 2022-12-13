На проспекте Крузенштерна в трехэтажном доме горел офис

Огонь распространился по площади четыре "квадрата".

Сегодня, 26 марта, в Василеостровском районе произошел пожар. На Крузенштерна, 18, вспыхнуло офисное здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:19. Тушить пламя отравились 23 спасателя и пять спецмашин.

В трёхэтажном здании, в офисном помещении площадью 26 кв. метров происходило горение обстановки на площади 4 кв. метра. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В 14:54 пожар потушили. В результате случившегося никто не пострадал.

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Фото: Piter.tv