Столицей Ленобласти в 2023 году станет Сосновый Бор

Второй столицей региона в 2023 году станет город атомщиков.

Пресс-служба правительства 47 региона подвела итоги конкурса "Столица Ленинградской области", дающего право на проведение торжественных мероприятий в честь Дня образования региона в 2023 году. Из семи претендентов, среди которых были Бокситогорск, Волхов, Кировск, Кириши, Луга, был выбран Сосновый Бор. Именно городу атомщиков выпала честь принять у себя торжества и получить статус второй, "неофициальной" столицы.

Помимо определенной высокой чести, города Ленобласти борются за это право из-за возможности привлечь дополнительные средства на ремонт и благоустройство ради праздника. Один город может принять у себя празднование и получить титул "столицы" раз в десять лет. В 2021 году титул достался Всеволожску, а в 2022 году перейдет к Тосно.

Сосновый Бор расположен в Ленобласти на берегу Копорской губы Финского залива в 80 километрах от Санкт-Петербурга.

Населенный пункт на месте будущего Соснового Бора был зарегистрирован 10 декабря 1958 года. Вскоре в его окрестностях начала развиваться атомная отрасль, и 19 апреля 1973 года рабочий посёлок Сосновый Бор был преобразован в город, образующий муниципальное образование "Сосновоборский городской округ".

5 апреля 2021 года Гатчина официально стала столицей Ленинградской области.

Фото: ВКонтакте/Администрация города Сосновый Бор