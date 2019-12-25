Города 47 региона посоревнуются за право провести День Ленинградской области в 2023 году

У городов Ленобласти снова появилась возможность стать столицей региона на год.

Пресс-служба правительства Ленинградской области объявила о старте конкурса на проведение торжественных мероприятий в честь Дня образования региона в 2023 году. Муниципальные районы и городские округа до 28 июня включительно могут подавать заявки и предлагать города, достойные стать столицей Ленобласти. Назвать победителя обещают уже 3 июля.

Статус "неофициальной" столицы, помимо проведения в избранном населенном пункте Дня Ленинградской области, позволяет привлечь в города дополнительные средства на ремонт и благоустройство, а региональное правительство как минимум дважды в год проводит в новоявленной столице заседания. Последнее особенно помогает привлечь внимание к проблемам конкретного населенного пункта и района и к эффективности работы местного самоуправления.

Всякое муниципальное образование предоставляет для участия в конкурсе статистику с основными показателями за год, отчитывается по отсутствию долгов по зарплате бюджетникам и предоставляет план расходования средств, выделенных из облбюджета на День Ленинградской области. В нынешнем году переходящий титул областной столицы закреплен за Всеволожском, в следующем эту роль исполнит Тосно. Право заслужить такие регалии у каждого города области появляется раз в 10 лет.

Официальной столицей Ленинградской области в 2021 году была провозглашена Гатчина, проведение ежегодного конкурса "Столица Ленинградской области" осталось своеобразной традицией. День Ленобласти проводится 1 августа - в годовщину образования региона в результате административно-территориальной реформы 1 августа 1927 года.

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