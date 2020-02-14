Американские ветераны Второй мировой приедут в РФ на День Победы

Четыре дня они проведут в Петербурге.

Участвовавшие во Второй Мировой войне 12 американцев планируют в мае приехать в Россию на празднование Дня Победы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на резидента неправительственной организации США Greatest Generations Foundation Тимоти Дэвиса.

Поездку спонсирует организация, чтобы американские ветераны смогли отметить этот день вместе с российскими и чтобы "привлечь внимание к Восточному фронту". Тимоти Дэвис отметил, что "если бы не герои Советской Армии, союзники на Западном фронте не нанесли бы поражение немцам".

Всем ветеранам из Америки от 96 до 103 лет. На четыре дня они приедут в Петербург, затем три дня проведут в Волгограде и пять – в Москве. Также иностранные ветераны посетят несколько российских школ.

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