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Столб преградил дорогу машинам на Приморском шоссе
Сегодня, 11:27
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Столб преградил дорогу машинам на Приморском шоссе

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Опора освещения упала на проезжую часть.

Сегодня, 19 февраля, на Приморском шоссе образовался серьезный затор длиной в несколько километров. Пробка возникла из-за падения столба на проезжую часть. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Столб упал на дорогу прямо перед автобусом. Автомобили не могут проехать дальше. 

ДТП на Приморском шоссе, упал столб, движение полностью встало в сторону дамбы.

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По данным сервиса "Яндекс.Пробки", затор тянется до Лисьего Носа.

Ранее на Piter.tv: утром на КАД произошло массовое ДТП.

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: дороги, машины, приморское шоссе, столб упал на дорогу, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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