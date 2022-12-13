Столб преградил дорогу машинам на Приморском шоссе

Сегодня, 19 февраля, на Приморском шоссе образовался серьезный затор длиной в несколько километров. Пробка возникла из-за падения столба на проезжую часть. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Столб упал на дорогу прямо перед автобусом. Автомобили не могут проехать дальше.
ДТП на Приморском шоссе, упал столб, движение полностью встало в сторону дамбы.
Комментатор
По данным сервиса "Яндекс.Пробки", затор тянется до Лисьего Носа.
Ранее на Piter.tv: утром на КАД произошло массовое ДТП.
Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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