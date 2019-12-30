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Стоимость тарифов у сотовых операторов подорожает
Сегодня, 7:35
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lesjasap

Стоимость тарифов у сотовых операторов подорожает

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В 2020 году цена увеличится в среднем на 18%.

Стоимость тарифов у российских сотовых операторов подорожает. Об этом сообщили "РИА Новости". С 13 января "Мегафон" повысить цену на обслуживание архивных тарифов, с 16 января это же сделает и "Вымпелком". Последняя компания является торговой маркой "Билайна". Как отмечают представители отрасли, соответствующие обращения к абонентам были разосланы службой поддержки еще в конце 2019 года. Изменения затронут лишь небольшое количество клиентов.

Данная мера реализуется из-за увеличения расходов, направленных на выполнение требований законодательства. Также компании занимаются развитием инфраструктуры и закупкой оборудования. Аналитики из Content Review связывают увеличение цен с "пакетом Яровой" и устойчивым Рунетом. В 2020 году услуги операторов могут вырасти на 17-18 процентов.

Ранее Piter.tv писал о том, что названы сроки получения миллиардного выигрыша.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: абоненты, сотовые операторы, стоимость тарифов, тарифы
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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