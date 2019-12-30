Названы сроки получения миллиардного выигрыша

Победитель лотереи до сих пор не вышел на связь.

Россиянин, выигравши миллиард рублей в лотерею, сможет забрать свой приз в течение шести месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе "Столото".

Орагнизваторы сообщили, что приз прождет своего обладателя полгода. При уважительных причинах срок могут увеличиться до трех лет. В качестве причины в "Столото" рассматривают "почти" все возможное - болезнь, отсутствие в стране, длительную командировку и даже тюремное заключение.

Ранее стало известно, что житель Москвы впервые в истории страны выиграл миллиард рублей в лотерею. Он до сих пор не вышел на связь с организаторами.