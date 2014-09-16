Стоимость съемного жилья в Петербурге резко возросла

Как рассказали аналитики, в, стоимость аренды жилья в России выросла прежде всего из-за вымывания с рынка наиболее бюджетных и ликвидных вариантов.

Стало известно, что в октябре средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры Петербурга подорожала по сравнению с сентябрём на 19 процентов, до 35,73 тысячи рублей. Об этом сообщают в компании "Этажи".

В целом по стране аренда однокомнатной квартиры в октябре составила 21,73 тысячи рублей, что на 9 процентов больше, чем в сентябре. Отмечается, что резкий рост цен на съемное жилье зафиксирован в Казани, Воронеже, Волгограде, Краснодаре и Москве.

Как рассказали аналитики, в, стоимость аренды жилья в России выросла прежде всего из-за вымывания с рынка наиболее бюджетных и ликвидных вариантов. К тому же с каникул вернулись студенты, а из отпусков – клерки, что тоже способствовало росту цен на квартиры.

По мнению экспертов, в ближайшее время съёмное жильё будет пусть и не так резко, но дорожать. В том числе и потому, что спрос на квадратные метры, особенно экономкласса, растёт.

Ранее спрос на недвижимость в Ленобласти снизился из-за роста цен. За девять месяцев в регионе заключили 14 783 договора долевого участия.

Фото: pexels