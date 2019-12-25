Реставрацию Домика Петра I оценили в 400 млн рублей

Мероприятия проведёт Русский музей.

Русский музей может выделить 400 млн рублей на проведение реставрации Домика Петра I. Об этом рассказала гендиректор музея Алла Манилова в интервью ТАСС.

Руководитель отметила, что первое здание в Петербурге готовят к большой научной реставрации, которая станет знаковой для учреждения.

Также Манилова подчеркнула, что большой популярностью у туристов пользуется дворец Петра в Летнем саду: это свидетельствует о интересе общественности к жизни первого российского императора.

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Фото: citywalls.ru