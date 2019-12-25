Реставрацию Домика Петра I оценили в 400 млн рублей

Русский музей может выделить 400 млн рублей на проведение реставрации Домика Петра I. Об этом рассказала гендиректор музея Алла Манилова в интервью ТАСС.
Руководитель отметила, что первое здание в Петербурге готовят к большой научной реставрации, которая станет знаковой для учреждения.
Также Манилова подчеркнула, что большой популярностью у туристов пользуется дворец Петра в Летнем саду: это свидетельствует о интересе общественности к жизни первого российского императора.
Ранее мы сообщили о том, что cтароверы просят у Смольного исторический дом на Волковке.
Фото: citywalls.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все