Староверы просят у Смольного исторический дом на Волковке

Во времена СССР в здании находилась детская больница: сейчас оно отдано под нужды СПб ГБУЗ «Городской центр дерматологии и венерологии».

Представители Невской старообрядческой поморской общины просят власти Северной столицы передать им дом на набережной реки Волковки, 3. Объект является памятником регионального значения: старообрядцы хотят использовать его по первоначальному назначению, восстановив историческую молельную. Об этом пишет "Деловой Петербург"

Обращение в Смольный передал председатель правления общины Александр Анащенко. По наблюдению аналитиков, чиновники не склонные передавать религиозным организациям здания, которые были построены не для богослужебных целей. При этом на территории объекта находится и небольшой молитвенный дом, но свои права на него община не заявляет.

Отметим, что дом был построен 1880-1882 г.г. Финансировали строительство старообрядцы, однако по политическим и финансовых причинам стройку завершить не удалось. Во времена СССР там находилась детская больница, а сейчас здание отдано под нужды СПб ГБУЗ "Городской центр дерматологии и венерологии".

Ранее мы сообщили о том, что КГИОП разрешил жилую застройку вместо "Андерсен отеля" на Чапыгина.

Фото: citywalls.ru