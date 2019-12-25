Цены на стройматериалы в Петербурге выросли на 10%

Основная причина заключается в отсутствии поставок из-за рубежа.

За последний год стоимость строительных материалов для ремонта в Петербурге подскочила на 10%. За работы на 1 кв.м. квартиры нужно будет отдать 8600 рублей. Соответствующие данные были получены в результате исследования компании Infoline и СТД "Петрович", сообщает издание "Коммерсантъ".

Наибольший прирост наблюдается в целиках на обои, герметику, сантехнику, товары строительной химии и сухие строительные смеси. По мнению аналитиков, основная причина кроется в сокращении ассортимента ряда импортных позиций рынка.

Как пояснила глава отдела мониторинга цен ГК "Гранель" Елена Миронова, европейские санкции создали наибольший дефицит на рынке лакокрасочных материалов, плитки и сантехники.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге на 35% упали продажи квартир ГК "Эталон".

Фото: Piter.TV