Цены на отели в Петербурге сдержат на время Евро-2020

В петербургских гостиницах установят ограничения стоимости жилых номеров на время чемпионата Европы по футболу в следующем году. Соответствующее постановление опубликовали на федеральном портале нормативных актов.
Согласно проекту, стоимость каждого типа номера в отелях, гостиницах и хостел не сможет подняться выше установленной суммы. Так самый дорогой номер в пятизвездочном отеле обойдется не дороже 525 тысяч рублей в сутки, стандартная комната в гостинице с тремя звездами будет стоить не больше 15 тысяч рублей в сутки, а в хостелах не придется отдавать за суточное проживание больше тысячи рублей.
Принятые ценовые рамки вступят в силу 3 июня и потеряют актуальность 13 июля 2020 года.
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Фото: pixabay
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