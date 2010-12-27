Цены на отели в Петербурге сдержат на время Евро-2020

Конкретную стоимость каждого типа временного жилья установили власти.

В петербургских гостиницах установят ограничения стоимости жилых номеров на время чемпионата Европы по футболу в следующем году. Соответствующее постановление опубликовали на федеральном портале нормативных актов.

Согласно проекту, стоимость каждого типа номера в отелях, гостиницах и хостел не сможет подняться выше установленной суммы. Так самый дорогой номер в пятизвездочном отеле обойдется не дороже 525 тысяч рублей в сутки, стандартная комната в гостинице с тремя звездами будет стоить не больше 15 тысяч рублей в сутки, а в хостелах не придется отдавать за суточное проживание больше тысячи рублей.

Принятые ценовые рамки вступят в силу 3 июня и потеряют актуальность 13 июля 2020 года.

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