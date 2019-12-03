Паспорт болельщиков, Скиллзи и часы обратного отсчета: как Петербург готовится к Евро-2020

До старта чемпионата Европы по футболу остался 191 день.

Петербург готовится к чемпионату Европы по футболу-2020. В городе открылся Центр выдачи паспортов болельщиков, которые позволят попасть на стадион. Александр Кержаков и Вячеслав Малафеев вручили первые Fan ID юным фанатам. Футболисты также оценили шансы России на победу.

Артем Дзюба поприветствовал официальный талисман чемпионата – Скиллзи.

У Дворцовой площади установили часы обратного отсчета до старта чемпионата по футболу.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Петербург примет три матча, два из них – с участием сборной России. На "Газпром Арене" 13 июня встретятся сборные Бельгии и – России, 17 июня – Финляндии и России и 22 июня – Финляндии и Бельгии. 3 июля петербуржцы и гости города смогут увидеть Четвертьфинал.

Фото и видео: Piter.TV