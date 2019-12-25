  1. Главная
Стоимость отдыха в Турции выросла более чем на 30%
Сегодня, 9:03
Популярность направления выросла на 108% за указанный период.

Стоимость отдыха в Турции за три года выросла на 31,2%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование агрегатора туров Onlinetours.

По информации источника, популярность направления выросла на 108% за указанный период. Средний чек на путевки для двоих на 7-10 ночей составляет до 158,6 тыс. рублей. Отмечается, что в 2023-м показатель составлял 120,8 тыс. рублей. В пятерку самых популярных курортов у российских туристов вошли Кемер, Аланья, Бельдиби, Конаклы и Белек.

Ранее Чернышенко рассказал о росте числа турпоездок по России.

Фото: pxhere.com

Теги: отдых, рост, стоимость, турция
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

