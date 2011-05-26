Стоимость новогодних корпоративов в Петербурге выросла на 20-30%

В городе наметилась тенденция на проведение камерных кооперативов, поэтому заказчики чаще обращаются к частным лицам, а не в организации.

Новогодние корпоративы в Северной столице выросли в цене на 20-30%. Такие данные приводит издание "Деловой Петербург", ссылаясь на данные сервиса YouDo.

Кроме того, в преддверии праздников на 37% чаще стали искать организаторов мероприятий. Спрос на ведущих, диджеев и аниматоров составил 41%. В городе наметилась тенденция на проведение камерных кооперативов, поэтому заказчики чаще обращаются к частным лицам, а не в организации.



Также большой спрос в конце 2023-начале 2024 годов имеют тематические мероприятия и вечеринки.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на сборщиков и комплектовщиков товаров в Петербурге вырос перед Новым годом.

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