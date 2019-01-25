  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Спрос на сборщиков и комплектовщиков товаров в Петербурге вырос перед Новым годом
Сегодня, 10:28
71
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Спрос на сборщиков и комплектовщиков товаров в Петербурге вырос перед Новым годом

0 0

Так, специалистов в указанной области ищут на 113% чаще.

В преддверии новогодних праздников в Петербурге резко возрос спрос на сборщиков и комплектовщиков товаров. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого аналитиками сервиса HeadHunter Северо-Запад.

Так, специалистов в указанной области ищут на 113% чаще. Для подготовки к праздникам организациям требуется найти около 52 тыс. упаковщиков для подготовки подарков.

Кроме того, перед зимними каникулами сотрудникам, занимающимся сборкой и комплектованием товаров, поднимут оклад на 5,8-11,2 тыс. рублей. Зарплата в отрасли составит от 51,7 до 86,2 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге спрос на сотрудников перед Новым годом вырос почти на 50%.

Фото: Pxhere

Теги: новый год, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии