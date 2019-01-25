Спрос на сборщиков и комплектовщиков товаров в Петербурге вырос перед Новым годом

Так, специалистов в указанной области ищут на 113% чаще.

В преддверии новогодних праздников в Петербурге резко возрос спрос на сборщиков и комплектовщиков товаров. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого аналитиками сервиса HeadHunter Северо-Запад.

Так, специалистов в указанной области ищут на 113% чаще. Для подготовки к праздникам организациям требуется найти около 52 тыс. упаковщиков для подготовки подарков.

Кроме того, перед зимними каникулами сотрудникам, занимающимся сборкой и комплектованием товаров, поднимут оклад на 5,8-11,2 тыс. рублей. Зарплата в отрасли составит от 51,7 до 86,2 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге спрос на сотрудников перед Новым годом вырос почти на 50%.

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