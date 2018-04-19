Стоимость нефти Brent выросла до 71 доллара

До этих значений она в цене поднялась впервые с 8 марта 2021 года.

Согласно данным торгов 1 июня, стоимость фьючерса на нефть Brent впервые с 8 марта 2021 года стала выше 71 доллара за баррель.

Цена максимум поднималась до 71,6 доллара за баррель. Относительно закрытия предыдущей сессии стоимость нефти выросла на 2,48%.

Подорожала и американская нефть WTI. 1 июня стоимость барреля этой нефти составила 68 долларов. Последний раз такие значения были в октябре 2018 года.

Ранее в Минэнерго исключили дефицит бензина в летний период в России. В ведомстве считают, что сдержанный рост оптовых цен позволил сохранить выгодность поставок топлива на внутренний рынок для нефтяных компаний.

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