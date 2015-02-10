Стоимость минуты в такси Петербурга выросла до 30 рублей

За год цена увеличилась на 18%, что связано с ростом расходов на авто и ужесточением миграционной политики.

Средняя стоимость минуты поездки на такси в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выросла на 18% за последний год, достигнув 30 рублей. Об этом сообщили представители сервиса "Яндекс Такси" Деловому Петербургу.

Аналитики отмечают замедление темпов роста цен по сравнению с предыдущими годами. Это объясняется стабилизацией рынка после периода острого дефицита водителей и перестройки автомобильного рынка. Ситуация улучшилась благодаря балансу спроса и предложения: теперь повышающие коэффициенты применяются реже, так как свободных автомобилей стало больше.

Основными причинами подорожания остаются рост затрат на покупку и обслуживание автомобилей, ужесточение миграционной политики, а также необходимость поддерживать доходы водителей на достойном уровне. Несмотря на продолжающийся рост цен, в 2024 году его темпы оказались ниже, чем в предыдущие периоды, когда рынок переживал серьезные изменения.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержан таксист за кражи смартфонов у клиентов.

Фото: пресс-служба регионального правительства