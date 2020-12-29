В прошлом году общий платёж вырос из-за ввода в эксплуатацию ряда энергоблоков.

Стоимость электроэнергии в России выросла до максимального значения за пять лет. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

При этом, по данным издания, спрос упал до минимальных значений за последние десять лет. Основная причина - обязательные нерыночные надбавки, которые покрывают строительство новых электростанций. Так, например, в прошлом году общий платёж вырос из-за ввода в эксплуатацию ряда энергоблоков.

При этом увеличенный платёж на фоне снизившегося спроса распределился между умешьшившимся количествои потребителей.

Ранее суд оставил под арестом экс-главу РКК "Энергия" по делу о хищении.

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