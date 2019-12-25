Суд оставил под арестом экс-главу РКК "Энергия" по делу о хищении

Владимир Солнцев будет под стражей до 16 апреля.

Бабушкинский суд Москвы оставил под арестом экс-главу ракетно-космической корпорации "Энергия" по делу о хищении. Об этом журналистам "РИА Новостей" заявила пресс-секретарь инстанции Александра Савельева. Бывший генеральный директор РКК проведет в заключении до 16 апреля. Мужчина подозревается в том, что он присвоил более 1 млрд рублей.

Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Солнцеву меры пресечения в виде содержания под стражей до 16 апреля Александра Савельева, пресс-секретарь суда

Напомним, что Владимир Солнцев арестован 28 августа прошлого года. Ранее фабула уголовного дела в его отношении не оглашалась. Сам фигурант расследования упоминал о договоре, "который не закончен", хотя поставки произведены в срок. Он не признает себя виновным.

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Фото: Piter.tv