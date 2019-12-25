В РКК "Энергия" заявили, что станция будет иметь сменные модули и открытую архитектуру.

Раскрыт срок службы новой российской орбитальной станции. Об этом говорится в документах, опубликованных государственной корпорацией. Известно, что созданием объекта занимаются представители ракетно-космической компании "Энергия". По данным экспертов, срок службы новой МКС не будет ограничен. Этого можно достичь благодаря открытой архитектуре строения станции, а также за счет заменяемости его модулей.

А если изначально закладывать идеологию — модуль проработал свой срок — он отстыковывается и заменяется другим. Таким образом, станция становится "вечной". Не будет никакого диктата срока действия Иван Моисеев, глава Института космической политики

Эксперт напомнил, что российский модуль МКС остается недостроенным уже несколько десятков лет. В конце срока эксплуатации Международной космической станции станет вопрос о том, следует или его топить или нет.

На МКС восстановили работу российской системы получения кислорода.

Фото: Pixaay.com