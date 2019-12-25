На станции есть запасы кислорода, а также на грузовых кораблях.

На МКС восстановили работу российской системы получения кислорода "Электрон-ВМ". Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

Система три раза выходила из строя в ноябре. После третьего раза, рассказали в госкорпорации, российская часть экипажа МКС "разобрала систему и изучает ее на предмет неисправностей". Сейчас оборудование работает в штатном режиме.

Отмечается, что на станции есть запасы кислорода, а также на грузовых кораблях, которые прибывают к МКС. Также в американском сегменте МКС есть система получения кислорода OGS в модуле Tranquillity.

Ранее Cargo Dragon успешно состыковался с МКС.

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