На новой орбитальной станции сделают отсек для туристов

В РКК "Энергия" рассказали об отсеках на новой российской орбитальной станции.

На новой российской орбитальной станции сделают отсек для туристов. Об этом рассказал первый заместитель генерального конструктора РКК "Энергия" Владимир Соловьев. Чиновник уточнил, что станция будет состоять из минимум пяти модулей (базовый, целевой производственный, материального обеспечения, платформа для космических аппаратов, туристский). Последний отсек предусмотрен для четырех космических путешественников. Он оборудован иллюминаторами и WiFi.

РКК "Энергия" представила презентацию на "Днях космической науки" в Институте космических исследований РАН. Чиновники отметили, что станция будет отличаться от МКС тем, что ее полет будет иметь наклон 71,6 градуса вместо 51,6 градуса. Это сделано ради того, чтобы с борта можно было наблюдать большую часть территории России. По конструкции объект будет напоминать станцию "Мир", которая работала в период с 1986 по 2001 года.

Камера GoPro сняла "протекающий" отсек модуля "Звезда" на МКС.

Фото: Pixabay.com