Стоимость строительства ШМСД в Петербурге увеличилась до 340 млрд рублей

Ещё в 2021 году проект планировали воплотить за 160 млрд рублей.

Цена за строительство Широтной магистрали скоростного движения в Северной столице увеличилась до 340 млрд рублей. В 2021-ом воплощение проекта оценивали только в 160 млрд. Об этом пишет издание "Ведомости. Санкт-Петербург".

В скором времени городские власти заключат соглашения на создание первых 4-х этапов магистрали. Также произойдёт утверждение градостроительной документации. За I квартал 2023-его необходимо будет закончить проектирование второго этапа.

Застройщик должен реализовать 2-4 этапы от Витебского проспекта до примыкания КАД севернее Кудрово планируют завершить к 2028-ому году. птапы с 5-ого по 7-ой будут проходить на территории Ленинградской области.

Ранее мы сообщили о том, что подрядчика строительства Южной широтной магистрали определили в Петербурге.

Фото: Piter.TV