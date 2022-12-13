Подрядчика строительства Южной широтной магистрали определили в Петербурге

Единственным претендентом на тендер стала компания ВАД.

Строительством Южной широтной магистрали в Северной столице выполнит компания ВАД. Предприятие оказалось единственным участником соответствующего тендера. Об этом Piter.TV узнал из данных портала ЕИС.

Напомним, что ВАД считается крупнейшей организацией, отвечающей за дорожное строительство в Петербурге и Ленобласти. В частности, её представители будут ответственны за строительство трассы М-32.

Завершить строительство Южной широтной магистрали необходимо в срок до 1 декабря 2027 года. На проект выделено 20,9 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что благоустройство в Юнтолово выполнят почти за 80 млн рублей.

Фото: Росавтодор