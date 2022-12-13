Благоустройство в Юнтолово выполнят почти за 80 млн рублей

В качестве подрядчика администрация муниципального образования выбрала ООО "Стройинвестмо".

Администрация внутригородского МО Петербурга МО "Юнтолово" определило исполнителя комплексного благоустройство дворовых территорий на 2023 год. Подрядчиком работ ООО "Стройинвестмо", с компанией подпишут контракт за максимальные 79,4 млн рублей, выяснил Piter.TV из данных ЕИС.

В общей сложности подрядчик займётся облагораживанием дворовых территорий по 10-ти адресам. Помимо работы с зелёными насаждениями, в ходе благоустройства будет заменено полимерное покрытие, установлено новое спортивное оборудование на площадках. Действие контракта будет продолжатся в сроки с 16 апреля до 15 октября 2023 года.

Добавим, что ООО "Стройинвестмо" стало единственным участником электронного аукциона.

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Фото: Piter.TV