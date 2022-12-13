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Теплосети на проспекте Ветеранов готовятся обновить за 100,6 млн рублей
Сегодня, 14:46
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Теплосети на проспекте Ветеранов готовятся обновить за 100,6 млн рублей

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Протяжённость сооружения составит почти 30 м.

ООО "Теплоэнерго" объявило тендер на работы по строительству тепловых сетей от котельной на проспекте Ветеранов. Судя по данных портала ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет 100,6 млн рублей. 

Теплосеть будет проходить от котельной, мощность которой составляет 220,9 МВт (190,0 Гкал/час). Её протяженность будет равняться 28,6 м.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 6 февраля.

Ранее мы сообщили о том, что "Водоканал Петербурга" готов заплатить 24 млн рублей за вывоз строительных отходов.

Фото: Piter.TV

Теги: госзакупки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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